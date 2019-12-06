لفت وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو إلى أن "روسيا محاور لا غنى عنه في الديناميات الإقليمية، وأنها تستعيد أهميتها في منطقة البحر المتوسط الموسعة"، مشيراً إلى أن "منطقة المتوسط الموسعة أضحت تحظى باهتمام متزايد من دول قارة آسيا".
وأكد أن "إيطاليا تشاطر روسيا هدف تحقيق الاستقرار في ليبيا"، مشيرا إلى أن "موسكو "محاور رئيس".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية ايطاليا: روسيا محاور رئيس لا غنى عنه وهي تستعيد أهميتها في البحر المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.