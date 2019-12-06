وزير خارجية ايطاليا: روسيا محاور رئيس لا غنى عنه وهي تستعيد أهميتها في البحر المتوسط

لفت وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو إلى أن "​روسيا​ محاور لا غنى عنه في الديناميات الإقليمية، وأنها تستعيد أهميتها في منطقة ​البحر المتوسط​ الموسعة"، مشيراً إلى أن "منطقة المتوسط الموسعة أضحت تحظى باهتمام متزايد من دول قارة آسيا".

وأكد أن "​إيطاليا​ تشاطر روسيا هدف تحقيق الاستقرار في ​ليبيا​"، مشيرا إلى أن "​موسكو​ "محاور رئيس".