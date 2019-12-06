ا ف ب: مقتل مطلق النار في القاعدة العسكرية في فلوريدا

نقلت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" عن ​الشرطة الاميركية​ تأكيدها "مقتل مطلق النار في ​القاعدة​ العسكرية في ​فلوريدا​". وفي وقت سابق أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن "مسلحا أطلق النار على قاعدة عسكرية في ​ولاية فلوريدا​ الأميركية".

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