قال حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز إن طائرة مروحية من طراز «بلاك هوك»، سقطت في وسط الولاية؛ ما أدى إلى مقتل الجنود الثلاثة الذين كانوا على متنها، بعد أن فقد الحرس الوطني في مينيسوتا الاتصال بها خلال رحلة طيران لأغراض فحص الصيانة. وتجمعت طواقم الطوارئ في موقع الحادث، ولم يتم نشر أسماء طاقم الطائرة، لكن حاكم مينيسوتا قال، في إفادة صحفية، إن الجهات المختصة ستبدأ تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث، بحسب «رويترز».
وأضاف والز: «سقطت طائرة مروحية تابعة للحرس الوطني لمينيسوتا من طراز بلاك هوك يو إتش-60 على بُعد 16 ميلًا تقريبًا جنوب غرب سانت كلاود»، في إشارة إلى مدينة في المنطقة الوسطى بالولاية.
وتابع: «أدى حادث التحطم إلى مقتل جميع أفراد الطاقم الثلاثة».
وفي وقت سابق، قال الحرس الوطني الأمريكي على «تويتر»، الخميس، إن طواقم الطوارئ في مينيسوتا تبحث عن مروحية من طراز بلاك هوك بعد فقد الاتصال بها خلال رحلة طيران لأغراض فحص الصيانة.
وأضاف الحرس الوطني، في تغريدة، أن الطائرة كانت قد أقلعت من سانت كلاود بولاية مينيسوتا، وعلى متنها 3 جنود، قبل فقد الاتصال بها قرب الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت المحلي.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط «بلاك هوك» أمريكية في ولاية مينيسوتا.. ومصرع 3 جنود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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