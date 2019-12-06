شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد بدراوى يطالب بمراجعة أسعار الغاز وإلغاء الضريبة العقارية للمصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أشاد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، بالمبادرات التى أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى المصرى لدعم قطاع الصناعة، مؤكدا أن تلك المبادرات هى خطوة على الطريق الصحيح، موجها التحية للحكومة لاستجابتها للنداءات المتكررة من أعضاء البرلمان نحو دعم الصناعة.

وأوضح بدراوى، أنه يجب أيضا مراجعة أسعار الغاز والطاقة لكل قطاعات الصناعة الإنتاجية بعد انخفاض الغاز والبترول عالميا، لافتا إلى أن تخفيض أسعار الغاز والكهرباء والطاقة بشكل عام المصانع يخفض تكاليف الإنتاج ويمنح المصانع فرصة لتوسيع نطاق أعمالها وتشغيل مزيد من العمالة والتوجه نحو التصدير وجلب العملة الأجنبية.

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كما لفت النائب محمد بدراوى، إلى ضرورة مراجعة أثر فرض الضريبة العقارية على المصانع، قائلا "إن لم يتم إلغائها فعلى الأقل يتم إرجائها لعدة سنوات"، مضيفا "الصناعة هى نشاط إنتاجى وتدفع الكثير من أنواع الضرائب المختلفة مثل ضريبة الأرباح والقيمة المضافة والضريبة الجمركية".

كما طالب بدراوى الحكومة بصرف المستحقات المتأخرة لصالح أصحاب المصانع الخاصة ببند دعم الصادرات، لافتا إلى أن الصادرات غير البترولية انخفضت خلال العام الجاري نتيجة عدم صرف المستحقات وعدد من العوامل الأخرى، مطالبا أيضا بتحديد سعر دولار جمركى مخفض لمدخلات الإنتاج حتى يكون هناك دعما حقيقيا للصناعة.