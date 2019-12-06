"فايق" يلتقي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية التعاون البيني وتبادل الخبرات ما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بما يساهم في أداء أدوارها المنوط بها طبقا لمبادئ باريس التي تحكم عمل المؤسسات الوطنية.

جاء ذلك خلال استقباله بوزيد لزهاري رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر، اليوم الجمعة، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية السادسة عشر للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تعقد بالقاهرة.

قدم فايق التهنئة للزهاوي بمناسبة انتخابه رئيس للمجلس الوطني الجزائري، متمنيا له التوفيق في أداء مهمته.

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وأضاف أن المجلس وفقاً لاستراتيجية عمله يسعي للتعاون البناء مع كافة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان على المستوي الإقليمي والدولي بما يعزز قدرات المؤسسات في نشر وتعزير وحماية حقوق الإنسان.

فيما أعرب لزهاوي عن أهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية العربية وعن تقديره للسيد فايق باعتباره احد القامات الحقوقية في العالم العربي بما يملكه من تاريخ وخبرات تمتد لعشرات السنوات وانه خلال الفترة القادمة سوف يكون هناك تعاون ما بين المؤسستين الجزائرية والمصرية بما يحقق أهدافهما معاً.

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