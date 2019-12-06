مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث سير بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 أخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي "أسوان- القاهرة" اليوم الجمعة.

تلقى اللواء حمدي هاشم مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دراو، بانقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الزراعي "أسوان- القاهرة" بالقرب من قرية الجعافرة مركز دراو.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 7 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصي.