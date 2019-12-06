الكويت: الأرقام المتداولة حول خفض الإنتاج مجرد تكهنات

قال وزیر النفط الكویتي خالد الفاضل الیوم الجمعة، إن ما تردد حول اتفاق وزراء دول أوبك، على خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برمیل لیصبح 1.7 ملیون برمیل في الیوم، مجرد تكھنات.

وأضاف في تصریح لوكالة "كونا"، قبیل بدء أعمال المؤتمر الوزاري السابع من نوعه بین المنتجین من داخل وخارج المنظمة، أن المفاوضات ما زالت جاریة بین وزراء النفط، للتوصل إلى اتفاق، وخاصة أن القرارات تتخذ

بالإجماع.

وأشار إلى أن توصیات اللجنة الوزاریة المشتركة المعنیة بمراقبة اتفاق خفض الإنتاج، سترفع إلى أعمال المؤتمر الوزاري السابع وشدد على أھمیة دور الكویت في أعمال ھذه اللجنة منذ تأسیسھا.

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وقال الوزير الكويتي، إن اتفاق یولیو الماضي القاضي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 ملیون برمیل في الیوم حتى شھر مارس، لا یزال ساري المفعول حتى اللحظة.

وردا على سؤال یتعلق بالمقترحات الروسیة التي قدمت إلى اجتماع اللجنة الوزاریة المشتركة قال وزیر النفط الكویتي، إن هذا الاقتراح طالب بمعاملة الدول من خارج المنظمة بنفس المنظومة التي یتم التعامل بھا مع الدول الأعضاء.

من جانبه أعرب الأمین العام لمنظمة أوبك محمد باركندو في تصریح مماثل، عن ثقته بنجاح اجتماع وزراء أوبك ونظرائھم المستقلین في فیینا، في ضبط معدلات الأسعار بما یضمن استقرار السوق النفطیة العالمیة وأكد أھمیة اتفاقیة التعاون طویل الأمد التي أبرمت بین دول المنظمة والمنتجين من خارجها في یولیو الماضي.