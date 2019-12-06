مقتل شخصين في انهيار مبنى مؤلف من 6 طوابق في كينيا

أعلن مسئولون كينيون اليوم (الجمعة) أن شخصين اثنين على الأقل لقيا حتفهما إثر انهيار مبنى مؤلف من ستة طوابق في العاصمة "نيروبي"، فيما لا يزال العديد من الأشخاص محاصرينتحت الأنقاض.
ونقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عن قائد شرطة مقاطعة نيروبي "فيليب ندولو" قوله انه تم إنقاذ عشرة أشخاص منقبل سكان محليين.. مشيرة إلى أنه لم تتضح بعد أسباب انهيار المبنى.
يذكر أن انهيار المباني أمر شائع الحدوث في نيروبي حيث هناك ارتفاع كبير في الطلب على المساكن وغالبا ما يقوم مطورو العقارات معدومي الضمير بتجاوز اللوائح والقوانين.
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