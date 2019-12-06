حريق هائل يلتهم مناطق شاسعة قرب سيدني في أستراليا

اعترفت السلطات الأسترالية بعجزها عن إخماد "حريق هائل" في غابات شمالي مدينة سيدني.
قال روب روجيرز المسؤول في إدارة الإطفاء في ولاية نيوساوث ويلز اليوم الجمعة، إن "أكثر من ثماني حرائق تقريبا" اندمجت لتتحول إلى حريق هائل يلتهب على مساحة 300 ألف هكتار في منطقة بطول نحو 60كيلومترًا.
وأشار روجيرز إلى عجز عناصر الإطفاء عن التصرف إزاء مدى اتساع الحريق، حيث يقتصر دورهم على تنظيم عمليات إجلاء السكان ومحاولة حماية المنازل، على أمل انتهاء حالة الجفاف والرياح التي تسهم في تأجيج النيران.
وتستمر الحرائق منذ ثلاثة أشهر في شرق أستراليا، في ظاهرة اعتيادية خلال الصيف، لكنها اندلعت في وقت مبكر هذا العام، كما انتشرت على نطاق واسع، فيما يرى الخبراء أن الاحتباس الحراري يسهم في خلق ظروف مواتية أكثر للحرائق.
ودمر الحريق أكثر من 600 منزل ولقي ستة أشخاص مصرعهم، ويبقى هذا الرقم أدنى بكثير من حصيلة حريق عام 2009، حيث قتل نحو 200 شخص.
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