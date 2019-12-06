مقتل 4 أشخاص جراء مطاردة الشرطة الأمريكية شاحنة مسروقة بفلوريدا

انتهت عملية مطاردة الشرطة الأمريكية لشاحنة صغيرة سرقها شخصان في ساعة الذروة في ضاحية ميامي بتبادل لإطلاق نار أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم المشتبه بهما، على ما أعلنت السلطات.

وعمد المشتبه بهما إلى سرقة شاحنة

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تابعة لشركة "يو بي أس" للشحن وخطفا سائقها، على ما قال جورج بيرو العنصر في مكتب التحقيقات الفدرالية (أف بي آي) خلال مؤتمر صحفي.

وعقب ذلك بدأت الشرطة بمطاردتهما التي استمرت لكيلومترات عدة بمشاركة آليات وسيارات كثيرة للشرطة التي كانت تبحث عن شاحنة صغيرة بنية اللون كانت تشق طريقها بين السيارات.

وجرى تبادل لإطلاق النار بين قوى الشرطة والمشتبه بهما إلى أن علقت المركبة المسروقة في زحمة سير بعد مطاردتها لمسافة تجاوزت 40 كيلومترا.