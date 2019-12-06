دبلوماسي: احتجاز السفينة الروسية في سنغافورة على خلفية تجارية

أكد سيرجي نوفوسيلتسيف المتحدث باسم السفارة الروسية لدى سنغافورة، أن خلفية احتجاز سفينة "سيفاستوبول" الروسية في سنغافورة، بعيدة كل البعد عن السياسة.
وقال الدبلوماسي الروسي - في تصريح نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إنه تم حجز السفينة بسبب الديون المتراكمة على الجهة المالكة، وأن سلطات سنغافورة تسعىللحصول على إذن من المحكمة لبيع السفينة وتسديد ما على أصحابها من رسوم".
وأشار إلى أن عدد أفراد طاقم السفينة 12 شخصا وجميعهم لا يزالون على متنها حتى الآن، وقال: "جلسة المحكمة ستعقد في 17 ديسمبر ، دعونا لا نستبق الأحداث ، فما يحدث، خلاف تجاري بحت، وتم احتجاز السفينة بسبب الديون وليس بسبب العقوبات".
يشار إلى أن الدين المالي المترتب على السفينة، تشكل خلال فترة توقفها في سنغافورة لإصلاحها، حيث ترفض الشركات المحلية ذلك خوفا من تعرضها للعقوبات الأمريكية، إذ أن سفينة "سيفاستوبول" ومالكها "غودزون" مدرجان في القائمة السوداء للولايات المتحدة منذ الصيف الماضي، بتهمة "نقل الوقود إلى كوريا الشمالية".
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