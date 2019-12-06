كوريا الشمالية: تصريحات ترامب تمثل انتكاسة وتحدياً خطيراً

تصاعد الخطاب شديد اللهجة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون مرة أخرى.

فقد انتقدت نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون هوي الليلة الماضية تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي، الذي تحدث مؤخراً عن احتمال استخدام القوة العسكرية ضد بيونج يانج، وأشار أيضا إلى كيم جونج أون بوصفه "رجل الصواريخ".

ونقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية عن تشوي قولها "إذا ما صدرت مثل هذه التصريحات التي تنطوي على مواجهة، فلابد حقا من تشخصيها باعتبارها انتكاسة".

وأضافت تشوي أن هذه التصريحات "أثارت موجات كراهية من شعبنا ضد الولايات المتحدة والأميركيين وتزداد أكثر بأكثر".

وحذرت من عودة الحرب الكلامية التي نشبت بين ترامب وكيم قبل عامين.

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وكان ترامب قد دعا كيم في قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) يوم الثلاثاء الماضي إلى الالتزام بتعهده بنزع السلاح النووي وتحدث عن احتمالات اللجوء إلى القوة العسكرية من الجانب الأميركي.

وأوضحت قيادة كوريا الشمالية أنها ليست معنية بإجراء محادثات جديدة بشأن نزع السلاح مع الولايات المتحدة، طالما أن واشنطن ترفض رفع العقوبات. وحددت موعدا نهائيا للولايات المتحدة في نهاية العام.

وكانت المفاوضات قد تعثرت بعد قمة فاشلة بين ترامب وكيم عُقدت في فبراير الماضي في فيتنام.

ولم يتفق الجانبان على الخطوات المقبلة من أجل تخفيف التوترات، وأطلقت كوريا الشمالية منذ ذلك الحين عددا من الصواريخ قصيرة المدى في البحر.