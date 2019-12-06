كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل مسلح ووقوع إصابات عقب إطلاق نار بقاعدة عسكرية في فلوريدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل مسلح، اليوم الجمعة، نتيجة إطلاق نار بقاعدة عسكرية بولاية فلوريدا الأمريكية، فيما أصيب 10 أشخاص أخرين.

وأوضحت تقارير، أن هناك مسلحاً أطلق النار في قاعدة جوية تابعة لسلاح البحرية في ولاية فلوريدا،حسبما أفاد مسؤولين.

وقالت قاعدة بنساكولا الجوية في بيان نُشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "تم تأمين بوابتي القاعدة وسط تقارير عن مسلح يطلق النار، وسيتم الإدلاء بمزيد من المعلومات لدى ورودها".

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