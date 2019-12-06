كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبب احتجاز سفينة روسية في سنغافورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار المتحدث باسم السفارة الروسية لدى سنغافورة سيرغي نوفوسيلتسيف، إلى أن سبب احتجاز سفينة "سيفاستوبول" الروسية في سنغافورة، بعيدة كل البعد عن السياسة.

وأوضح سيرغي نوفوسيلتسيف، اليوم الجمعة، في تصريحات صحفية، أنه تم حجز السفينة بسبب الديون المتراكمة على الجهة المالكة، وأن سلطات سنغافورة تسعى للحصول على إذن من المحكمة لبيع السفينة وتسديد ما على أصحابها من رسوم.

وقال : "جلسة المحكمة ستعقد في 17 ديسمبر... دعونا لا نستبق الأحداث... فما يحدث، خلاف تجاري بحت، وتم احتجاز السفينة بسبب الديون وليس بسبب العقوبات".

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وكان عدد أفراد طاقم السفينة 12 شخصا وجميعهم لا يزالون على متنها حتى الآن.

يذكر أن الدين المالي المترتب على السفينة، تشكل خلال فترة توقفها في سنغافورة لإصلاحها، حيث ترفض الشركات المحلية ذلك خوفا من تعرضها للعقوبات الأمريكية، إذ أن سفينة "سيفاستوبول" ومالكها "غودزون" مدرجان في القائمة السوداء للولايات المتحدة منذ الصيف الماضي، بتهمة "نقل الوقود إلى كوريا الشمالية".