سائق سيارة أجرة يقتل زميلا له بالرباط ويتخلص من سيارته في أحد منحدرات واد أبي رقراق-التفاصيل

أقدم سائق سيارة أجرة صغيرة، صباح اليوم الجمعة، على تعريض أحد زملائه لجريمة قتل بشعة بواسطة السلاح الأبيض، في ظروف غامضة.

وبحسب مديرية الأمن الوطني، فإنه تبين بحسب المعلومات الأولية للبحث، أن المشتبه فيه، والبالغ من العمر 38 سنة، والذي يعمل سائقا لسيارة أجرة، من الصنف الصغير، أقدم على تعريض الضحية، الذي يعمل بدوره، سائقا لسيارة أجرة، من نفس الصنف، لاعتداء جسدي خطير بواسطة السلاح الأبيض، ما تسبب في وفاته.

وفي تفاصيل الجريمة، التي لم يتم فك شفراتها لحدود الآن، أفادت مديرية الأمن الوطني في بلاغ لها، أن المشتبه فيه، عمد إلى التخلص من السيارة، التي يعمل عليها، بأحد المنحدرات القريبة من واد أبي رقراق.

هذا، وتواصل مصالح الأمن، عمليات التمشيط والبحث، في محيط مكان التخلص من السيارة، والتي لحقتها أضرار مادية كبيرة، بسبب طول ارتفاع المنحدر، وذلك بحثا عن المشتبه فيه الذي تم تشخيص هويته الكاملة، من أجل الكشف عن خلفيات ودوافع ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.