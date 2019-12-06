ميسي يفوز بجائزة جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت رابطة الدوري الإسباني، اليوم الجمعة، عن فوز نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، بجائزة جديدة.

وبحسب ما نقله الحساب الرسمي لليغا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن ليونيل ميسي حصل على جائزة أفضل لاعب عن شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأشار موقع الليغا إلى أن البرغوث نجح في تسجيل 4 في الشهر الماضي بالإضافة إلى تقديم تمريرة حاسمة واحدة.

وقام ميسي بزيارة شباك ليفانتي، بالإضافة إلى تسجيل هاتريك ضد سيلتا فيغو، بينما قدم تمريرة حاسمة للويس سواريز ضد ليغانيس.

ومن المقرر أن يتسلم النجم الأرجنتيني جائزته قبل مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ18، والمقرر لها 21 كانون الأول/ديسمبر الجاري.