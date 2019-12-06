عمليات بغداد: القبض على متهم قتل شقيقه شرقي العاصمة

وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "قوة تابعة لقيادة عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهم قتل شقيقه أثر خلاف بينهما في منطقة بغداد الجديدة".

وأضافت أن "قوة اخرى تمكنت أيضاً من القاء القبض على 15 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة احدهم بتهمة الارهاب في مناطـــق( أبوغريب – القادسية – المنصور – العبيدي – بغداد الجديدة – كمب سارة – حي النصر - الغدير)"، مؤكدة أنه "تم احالتهم الى الجهات المختصة ".

