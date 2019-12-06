أعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن إلقاء القبض على متهم قتل شقيقه في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة.
وأضافت أن "قوة اخرى تمكنت أيضاً من القاء القبض على 15 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة احدهم بتهمة الارهاب في مناطـــق( أبوغريب – القادسية – المنصور – العبيدي – بغداد الجديدة – كمب سارة – حي النصر - الغدير)"، مؤكدة أنه "تم احالتهم الى الجهات المختصة ".
كانت هذه تفاصيل خبر عمليات بغداد: القبض على متهم قتل شقيقه شرقي العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.