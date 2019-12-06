العفو الدولية: تلقينا تقارير عن اختطاف مصور من امام منزله في بغداد

أعلنت منظمة العفو الدولية، الجمعة، عن تلقيها تقارير عن اختطاف مصور من أمام منزله في العاصمة بغداد. وذكرت المنظمة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"تلقينا تقارير مقلقة عن اختطاف المصور زيد محمد الخفاجي (22 عاماً) والذي اختطف صباح اليوم الجمعة من أمام منزله في بغداد على يد مجهولين بلباس مدني بعد عودته من الاحتجاجات".



وأضافت أن "أسرته أفادت بأن السلطات المحلية نفت علمها بالحادث أو بمكان تواجده"، مطالبة بـ"الكشف عن مصيره".

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