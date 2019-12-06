حكومة الوفاق الليبية: طرد سفيرنا من اليونان إجراء غير مقبول

اعتبرت حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الجمعة، طرد سفيرها من أثينا إجراءً غير مقبول، مبينة أنها كانت ستتخذ الخطوة ذاتها بحق الطرف اليوناني حال وجود تمثيل دبلوماسي له بليبيا.
وأضاف سيالة: "ليس لليونان في ليبيا أي تمثيل دبلوماسي ولو كان موجودا فسنقوم بطرد سفيرهم (للرد) بالمثل"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، في وقت سابق من اليوم، عن طرد أثينا سفير حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد يونس المنفي، بسبب عدم تقديمه توضيحات حول مذكرة التفاهم بشأن تحديد المناطق البحرية بين طرابلس وأنقرة، مبينا أنه منح مهلة 72 ساعة لمغادرة اليونان.
وشدد ديندياس على أن مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية "خرق صارخ للقانون الدولي"، لكنه أوضح مع ذلك أن طرد السفير الليبي "لا يعني قطعا للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين".
ووقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، يوم 27 تشرين الثاني الماضي، في مدينة اسطنبول، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، على مذكرتين تنص أولهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.
وأثار الاتفاق البحري بين الطرفين انتقادات شديدة اللهجة من قبل اليونان ومصر وقبرص، التي أصدرت بيانا مشتركا اعتبرت فيه أن توقيع مذكرة التفاهم هذه إجراء لا يوجد له "أي أثر قانوني".
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