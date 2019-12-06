أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي" مؤخراً بشأن التلفزيون الذكي، وبات على المستهلكين الذي اقتنوا أو يريدون شراء تلفزيون ذكي، أن يعيدوا النظر في الأمر.
وبحسب "أف بي آي"، فإن "مصنعي التلفزيون ومطوري التطبيقات ربما يشاهدونك ويستمعون إليك عبر الكاميرا والميكروفون المدمجين في التلفزيون"، لكن الأخطر في الأمر هو أن يكون التلفزيون مدخلا للمتسللين إلى منزلك، مما قد يؤدي في نهاية المطاف بطريقة أو بأخرى غلى اختراق حاسوبك أو هاتفك الشخصي المرتبط على نفس الشبكة.
والسؤال المطروح الآن: كيف تحمي نفسك من هذا الجهاز الضار والضروري في الوقت نفسه؟
يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه على المستهلك أن يجري بحثا بسيطا في الإنترنت عن نوع التلفزيون الذي يشتري، ليعرف أكثر عن أنظمة الكاميرا والميكروفون والخصوصية.
ولا يجوز الاعتماد على إعدادات الأمن الافتراضية الموجودة في الجهاز نفسه، حسب نصائح المكتب الذي يوصي أيضا بضرورة تغيير كلمة السر باستمرار.
وهناك حل بسيط ويدوي، وهو وضع غطاء على الكاميرا والميكروفون المدمجين في التلفزيون، لتجنب مراقبتك أثناء مشاهدته.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير رسمي أميركي من 'التلفزيون الجاسوس' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.