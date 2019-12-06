السعودية تؤكد امكانية التوصل إلى تهدئة مع الحوثيين

وقال الجبير في تصريحات نقلتها "العربية"، إن "كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن"، مبيناً ان "الحل الوحيد في اليمن سياسي والحوثيون هم من بدأوا الحرب وليس نحن".

وحذر وزير الخارجية السعودي، من أن "تدخل إيران في اليمن مدمر"، مشدداً على "الأهمية الخاصىة لليمن بالنسبة للمملكة العربية السعودية".



وأضاف أن "إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول"، مؤكداً "ضرورة التحلى بالصرامة معها"، لافتاً إلى أن "إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها، مطالبا بحرمانها من الأدوات التي تهدد بها المنطقة والعالم".

وعن احتمال اندلاع مواجهة عسكرية مع إيران، شدد الجبير: "لا أحد يسعى إلى الحرب".

وكانت تقارير إعلامية لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية نقلت عن مصادر ومسؤولين، قولهم إن السعودية والحوثيين في اليمن، يجرون حاليا محادثات غير مباشرة من وراء الكواليس، لإنهاء الحرب المدمرة التي استمرت 5 سنوات في اليمن.



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وقالت الوكالة الأمريكية إن المفاوضات السرية تجري في سلطنة عمان، خاصة وأنها دولة خليجية على الحدود مع كل من اليمن والسعودية، وتلعب عمان دور "وسيط".

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قد وصف في السابق عمان بأنها "وسيط هاديء".

وزار نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، العاصمة العمانية مسقط، يوم الاثنين الماضي، ومعه السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، ورئيس الأركان السعودي.

ونقلت الوكالة كذلك عن مسؤول سعودي، قوله: "هناك شعور بأننا بحاجة إلى التحرك لحل هذه النزاع، والمحادثات الجارية تركز على تبادل الأسرى بين الأطراف المتحاربة".