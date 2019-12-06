الأمن الفدرالي الروسي: التصدي لعملية تهريب سلاح من الخارج

أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية بمشاركة الأمن البيلاروسي عن "التصدي لنشاط غير قانوني لجماعة إجرامية دولية ضالعة في تهريب الأسلحة والذخيرة من الخارج، فضلا عن بيع المخدرات"، مشيرةً إلى أنه "تم في الفترة من 5-6 كانون الاول 2019، في مقاطعتي نوفغورود ولينينغراد، اعتقال منظم هذا النشاط الإجرامي مع ستة أعضاء ناشطين في المجموعة الإجرامية".
ولفتت إلى أنه "نتيجة لأعمال التحري الميداني، تمت مصادرة رشاش من طراز "ديغتياروف" وبندقية رشاشة من طراز "شباغين" وثلاثة مسدسات من أنواع مختلفة وكذلك حوالي 60 طلقة من مختلف العيارات، وكمية من المواد المخدرة و 560 ألف روبل و 17600 دولار"، مؤكدةً أن "التحقيق لا يزال مستمرا، للقبض على باقي أفراد العصابة وتحديد مصادر الأسلحة والمخدرات".
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