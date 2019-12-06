جاويش أوغلو: داعش والنصرة سيعودان إلى سوريا بحال انسحابنا منها

أكد وزير الخارجية التركي، ​مولود جاويش أوغلو​ أن "تنظيمي "داعش" و"​جبهة النصرة​" سيعودان إلى ​سوريا​ في حال انسحاب ​تركيا​ منها".

وأوضح جاويش أوغلو، خلال ​مؤتمر​ حوار المتوسط الذي يعقد في العاصمة الإيطالية روما أنه "إذا انسحبنا من سوريا فسيأتي داعش والنصرة ويملآن المكان".

ولفت الى أن "كلا من "داعش" والنصرة، تنظيمان إرهابيان"، مؤكداً أن "تركيا لن تخرج من سوريا من دون تسوية سياسية فيها".

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