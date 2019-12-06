افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن وفاة الشاب الصيداوي هيثم رمضان، الذي ذاع صيته في ​الحراك الشعبي​ ومشاركته في ​التظاهرات​ عند تقاطع "ايليا"، مطالباً ​الدولة​ بتأمين العلاج له ومساعدته بزراعة كبد، مشيرا الى أنه تم إطلاق النار في منطقة القياعة- صيدا وذلك أثناء تشييعه.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: وفاة هيثم رمضان الذي شارك بتظاهرات صيدا مطالبا الدولة بمساعدته بزراعة كبد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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