وهاب: الأخبار اليومية عن الإدعاء على موظفين صغار سخيفة ومستفزة

اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "​الأخبار​ اليومية عن الإدعاء على موظفين صغار سخيفة ومستفزة"، مشيرا الى أن "هناك أقل من عشرة أشخاص ناهبين ​لبنان​ إذا ما فينا نحاكمهن عيب نستقوي عالضعيف أو حاكمو العشرة أو روحو انضبو".

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