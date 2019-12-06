افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بان "اهالي موقوفي ​احداث عبرا​ نظموا وقفة تضامنية أمام دوار مسجد ​بهاء الدين الحريري​ استمرار لتحركاتهم المتواصل منذ أكثر من خمس سنوات، للمطالبة ب​العفو العام​ الشامل دون اي استثناء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: وقفة تضامنية لاهالي موقوفي احداث عبرا أمام دوار مسجد بهاء الحريري بصيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.