بستاني: توتال تعمل بالتعاقد مع شركات الخدمات عبر مناقصات تنافسية دولية شفافة

أعلنت وزير الطاقة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ندى بستاني​ أنه "دحضاً للشائعات التي تناولت المناقصات الحاصلة في قطاع التنقيب عن ​النفط​، نوضح أنه وفقاً للمنظومة القانونية ل​قطاع البترول​، يقوم المشغّل ​توتال​ Total بالتعاقد مع شركات الخدمات عبر مناقصات تنافسية دولية شفافة تشارك فيها الشركات المؤهلة المحلية والعالمية، ويعود ل​وزارة الطاقة​ التأكد من أن هذا التعاقد قد تّم بناء على هذه المناقصات وبحسب القوانين مرعية الإجراء".

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