أكد وزير الاشغال في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​يوسف فنيانوس​ "إننا فتحنا تحقيقا في ​وزارة الاشغال​ بشأن ما جرى يوم أمس في ​الناعمة​ بعد تساقط ​الامطار​ الكثيف وفرقنا توجهت غلى الناعمة من يوم أمس بحضور مدير الطرقات من أجل متابعة مجريات الحدث"، مؤكداً أنه "لا يمكن القاء الاتهام على أحد ونحن مسؤولون عن الاوتوستراد الفريق التابع للوزارة توجه على الفور يوم أمس وعمل على إزالة الردم".

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كانت هذه تفاصيل خبر فنيانوس: الوزارة قامت بواجباتها بالناعمة يوم أمس على الفور ولا يمكن اتهام أي احد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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