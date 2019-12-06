جاويش أوغلو: لا ننوي الانسحاب من سوريا قبل تحقيق تسوية سياسية للأزمة بالبلاد

أكد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ أن "​تركيا​ لا تنوي الانسحاب من ​سوريا​ قبل تحقيق تسوية سياسية للأزمة في البلاد"، مشيرا إلى أنه "لا فرق بين تنظيم "داعش" الارهابي و"​جبهة النصرة​".

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