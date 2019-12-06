شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يختتم زيارته لجنوب السودان بزيارة العيادة المصرية بجوبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق له في حضور سفير مصر لدى الجنوب السفير محمد قدح العيادة المصرية في جوبا .

وحرص الدكتور عبدالعال في ختام زيارته لجنوب السودان على شكر العاملين المصريين في العيادة من أطباء وممرضين وعاملين من مختلف التخصصات.

وقال الدكتور علي عبدالعال أن المصريين العاملين في هذه العيادة يؤدون خدمة انسانية جليلة للأخوة في جنوب السودان ولمصر على السواء مشيرا إلى ان استمرار العمل في هذه العيادة والحرص على جودة خدماتها وزيادة مساحتها والعمل على اضافة تخصصات جديدة لها والإصرار على ذلك يأتي من نظرة واعية ورؤية ثاقبة لقيادة مصر السياسية التي تولي اهتماما بالغا بالأشقاء في افريقيا.

وتحتل العيادة المصرية بجوبا وسط الجنوبيين مكانة متميزة، وهي مقصد للكثيرين منهم ويترددون عليها بكثافة وذلك لجودة الخدمة الطبية التى تقدمها الدولة المصرية، وأيضا لرمزية المقابل المادي الذي تؤدي الخدمات الطبية في مقابله، حيث لا يزيد هذا المقابل على ما يعادل نصف جنيه مصري.

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وتحتوى العيادة المصرية بجوبا على ثلاثة تخصصات هى: الباطنة والأطفال والنساء، بالاضافة الى معمل للتحاليل الطبية وصيدلية، وتستقبل يوميا قرابة ٣٠٠-٣٥٠ مريض، ويجري العمل حاليا على توسعتها وتجديدها لزيادة عدد التخصصات بها.

يذكر أن العيادة المصرية بجوبا هى إحدى العيادات المصرية الثلاث في جنوب السودان وهم في جوبا وأكون وواو.

كما تجدر الإشارة أيضا أن الدعم المصري في مجال الرعاية الصحية يحظي باهتمام خاص من البلدين، وأنه توجد في العاصمة جوبا أيضا بعثة في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية للقضاء علي فيروس سي منذ أكتوبر ٢٠١٩ تؤدي عملا مميزا وتحقق نتائج طيبة، وتقوم باجراء فحوصات مجانية للكشف عن فيرس سي وتقدم العلاج له. كما يوجد فريق طبي يعكف حاليا علي الإعداد لبدء تشغيل وحدة متكاملة للغسيل الكلوي مهداه من مصر إلى جنوب السودان.