إسبانيا تواجه ألمانيا وديا استعدادا لـ”اليورو”

رويترز
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة دولية ودية أمام نظيره الألماني في 26 مارس المقبل في استاد واندا ميتروبوليتانو الخاص بفريق أتليتيكو مدريد.
وتأهل المنتخبان إلى نهائيات بطولة أوروبا 2020 وتأتي هذه المباراة في إطار استعداداتهما لمواجهة المنتخبات القوية خلال البطولة التي تنطلق بعدها بأقل من ثلاثة شهور.
وستكون المباراة الأولى لإسبانيا بقيادة المدرب العائد لمنصبه لويس إنريكي بعد استقالته في يونيو حزيران الماضي لأسباب شخصية.
وأضاف الاتحاد الإسباني أن الفريق سيخوض مباراة ودية اخرى في الشهر ذاته لم يتم الكشف عنها بعد.
والتقى الفريقان اخر مرة وديا في مارس اذار 2018 في مدينة دوسلدورف وتعادلا 1-1.
واخر مباراة رسمية جمعت بينهما كانت في قبل نهائي كأس العالم 2010 وفازت إسبانيا 1-صفر في طريقها لحصد اللقب لأول مرة.
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