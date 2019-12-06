أيام بعد افتتاحه.. النيران تندلع بمول “الرباط سانتر” -فيديو

اندلعت، زوال اليوم الجمعة، النيران بمركز “الرباط سانتر” بالعاصمة، ما خلق حالة استنفار بمحيط المركز التجاري الذي افتتح، قبل أيام فقط، بالرباط.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الإجتماعي دخانا كثيفا صادرا عن أحد مباني المركز التجاري، قبل حضور عناصر الوقاية المدنية.



وكان المركز المذكور قد افتتح نهاية نونبر الماضي، ليصبح ثاني أكبر فضاء تجاري في بالمغرب، حيث يمتد على مساحة 216 ألف متر مربع، بحي أكدال بالعاصمة الرباط. ومن المنتظر أن يقدم خيارات غير مسبوقة في وجهات التسوق والمطاعم والترفيه.

وانطلقت الأشغال بالمركز التجاري سنة 2010 وكلف استثمارات بلغت 2.4 مليار درهم.