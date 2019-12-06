الذكرى 21 لوفاة الحسن الثاني.. الملك يترأس حفلا دينيا في الرباط

في الذكرى الواحدة والعشرين لوفاة الملك الحسن الثاني، ينتظر أن يترأس الملك محمد السادس اليوم الجمعة، حفلا دينيا بهذه المناسبة.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء، إن الحفل الديني الذي سيترأسه الملك محمد السادس، اليوم، سيتم إحياؤه في العاصمة الرباط.

وجرت العادة، أن يتم إحياء هذه المناسبة السنوية، في ضريح محمد الخانس بحسان في العاصمة الرباط، بعد صلاة المغرب، وتبث أطوارها مباشرة على قنوات الإعلام الرسمي.

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وتوفي الملك الحسن الثاني، يوم 23 يوليوز 1999، الموافق ل9 ربيع الثاني، إذ كانت الساعة تشير إلى الرابعة والنصف زوالا، حين أعلن عن خبر وفاته، بسبب “نوبة قلبية نتجت عنها مضاعفات، لم ينفع معها العلاج”، وهو ما جاء على لسان الملك محمد السادس لحظة نعيه لوالده، داعيا الشعب المغربي إلى “التحلي بالصبر والثبات”.

وفي عهد الملك الراحل الحسن الثاني وقعت العديد من الأحداث الكبيرة، التي أثرت فيه، وفي المغرب، عموما، أهمها محاولات الاغتيال، التي استهدفته، إذ تعرض قصره في الصخيرات، في 10 يوليوز 1971، خلال احتفاله بذكرى ميلاده الثاني والأربعين، لهجوم ما يزيد عن 1400 ضابط، لم يكن أغلبهم، يعلم أن الكونوليل امحمد اعبابو يخطط للانقلاب، في عملية أسفرت عن مقتل 100 شخص، وجرح 200 شخص من الحاضرين، ونجا منها الملك الراحل بأعجوبة.