نظم أزيد من 100 محام عن هيأة الرباط، زوال اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بإسقاط المادة التاسعة من قانون المالية، المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة.
وجاء ذلك تزامنا مع تداول مجلس المستشارين، اليوم، في مواد قانون المالية، منها المادة 9، المثيرة للجدل، التي وافق عليها مجلس النواب، في وقت سابق.
ورفع محامو هيأة الرباط شعارات منددة بالمادة المعروضة على البرلمان، مؤكدين أنها مخالفة لنص الدستور، والمواثيق الدولية، وسمعة القضاء، بينما يفترض أن تحرص الدولة على التسريع بتنفيذ الأحكام القضائية.
وهدد المحامون المذكورون بالذهاب إلى المحكمة الدستورية لإسقاط المادة 9، إذا ما تمت الموافقة عليها بصيغته الحالية في البرلمان.
كانت هذه تفاصيل خبر المادة 9 تخرج هيأة المحامين للاحتجاج أمام البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.