الجامعة تكشف حقيقة إنذار لاعب اتحاد طنجة مرتين دون طرده

فندت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، صحة الأبناء التي أشارت إلى تلقي اللاعب زكرياء هريش، لاعب فريق اتحاد طنجة لبطاقتين صفراوتين دون طرده، في المباراة التي جمعت فريقه، أول أمس الأربعاء، بأولمبيك خريبكة.

وأصدرت الجامعة، أمس، بلاغا رسميا “على خلفية ما تم تداوله، على مستوى مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي، وردود الأفعال والآراء التي تروج بأن زكارياء هريش لاعب إتحاد طنجة، قد حصل على إنذارين خلال مباراة التي جمعت فريقه ضد أولمبيك خريبكة، بتاريخ 04 دجنبر 2019، من غير أن يتم طرده من طرف الحكم”.

وأكدت اللجنة المركزية للتحكيم، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في نفس البلاغ ” أنها قامت بالتحريات اللازمة، بهذا الخصوص، حيث تبين لها بأن الحكم أنذر طارق أستاتي لاعب فريق اتحاد طنجة في الدقيقة 53، قبل أن ينذر زميله في الفريق اللاعب زكرياء هريش في الدقيقة 78″.

مشددة أن ” الإجراءات الانضباطية التي قام بها الحكم، سليمة من الناحية القانونية”.