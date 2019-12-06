سعد الحريري يطلب المساعدة للبنان من عدّة دول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدّم رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانيّ المستقيل، سعد الحريري، اليوم الجمعة، طلب مساعدة فوريّة لبلاده، في رسائل موجّهة لقادة بعض من الدول، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المكتب الإعلامي للحريري، أنّ الأخير "وجّه رسائل إلى رؤساء دول ورؤساء وزراء لعدد من الدول الشقيقة والصّديقة، طالبًا مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول، لضمان استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات".

وشملت الرسائل كلا من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، والرؤساء؛ التركي رجب طيب أردوغان، الفرنسي إيمانويل ماكرون، والروسي فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، كما شملت رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ، ورئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي، ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وتأتي خطوة الحريري في إطار الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة، وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين، ومنذ أن استقالت حكومة الحريري، في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية.