الجبير يدعو لقطع الموارد عن إيران ودعم جهود ردعها

دعا عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، الجمعة، إلى قطع الموارد عن إيران، التي تدعم سياستها العدائية في المنطقة، ودعم جهود ردعها.

وقال الجبير، خلال كلمته بمنتدى الحوار المتوسطي، الذي ينعقد في العاصمة الإيطالية روما، إن "علينا دعم كل الجهود التي تعمل على ردع النظام الإيراني، ومحاسبته على ترهيب دول الجوار ومواصلة برنامج طهران النووي".



وأضاف: "لا نرغب في تغيير النظام الإيراني ولكن نهدف لتغيير سلوكه العدائي".



وتابع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية: "الدول الأوروبية لا تريد حصول إيران على سلاح نووي".

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وأشار إلى أن "الحل السياسي هو الأمثل في اليمن ولكن الحوثيين هم من بدأوا بالحرب"، لافتا إلى أن "تدخل إيران في اليمن هو المعرقل الأساسي لحل الأزمة هناك".

وتابع: "نحن والولايات المتحدة شركاء وحاربنا جنبًا إلى جنب في مكافحة الإرهاب".

وبشأن القضية الفلسطينية، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، إن "توسيع المستوطنات وضم الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جديدة لا يساعدان في حل القضية الفلسطينية".

يذكر أن فكرة منتدى روما تأسست عام 2015م، بمبادرة مشتركة بين وزارة الخارجية الإيطالية والمعهد الإيطالي للدراسات الدولية بهدف إطلاق نقاش رفيع المستوى بين دول شمال وجنوب المتوسط حول سبل مواجهة التحديات المشتركة.

وتنعقد أعمال المنتدى هذا العام بمشاركة ما يقرب من 50 دولة، وبحضور عدد كبير من وزراء الخارجية وممثلي المنظمات الدولية، والشخصيات الدولية البارزة في المجالات السياسية والبحثية، وممثلي مجتمع الأعمال وعدد من رؤساء الشركات الدولية الكبرى.