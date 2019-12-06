قتيل ومصابان في انفجار شمالي العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل شخص وأصيب اثنان آخران، الجمعة، في انفجار بمحافظة كركوك شمال العراق.

وقال مصدر أمني إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق بمنطقة بنجا ب‍كركوك، انفجرت اليوم الجمعة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وأضاف أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى لتلقي العلاج.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان السلطات الأمنية اعتقال نائب زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي في محافظة كركوك.

وقالت السلطات الأمنية إن "قوة من شرطة الحويجة بمحافظة كركوك تمكنت، وفقاً لمعلومات دقيقة، من إلقاء القبض على الإرهابي الملقب أبوخلدون داخل إحدى الشقق في منطقة واحد آذار".