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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحريري يستنجد برؤساء عدد من الدول العربية والأجنبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019
الخليج 365 - متابعات خاصة
في إطار الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة وتأمين مستلزمات الاستيراد الاساسية للمواطنين، وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري رسائل الى رؤساء ورؤساء وزراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة طالبا مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول، بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للانتاج لمختلف القطاعات.
وقد شملت الرسائل كلا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس المصرف عبد الفتاح السيسي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ، رئيس الوزراء الايطالي جيوسيبي كونيت، ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
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