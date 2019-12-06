الجبير: إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، الجمعة، إن إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها.



وأضاف الجبير، خلال كلمته بحوار روما: "ندعم حملة "الضغط الأقسى".

وشدد على أنه لابد من حرمان إيران من الأدوات التي تهدد بها المنطقة والعالم.

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وأشار إلى أن "إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول"، مشيراً إلى أنه "لابد أن نتحلى بالصرامة مع إيران ولا أحد يسعى إلى الحرب".

وعن العلاقات السعودية الأميركية، قال الجبير: "العلاقات بيننا والولايات المتحدة قوية وراسخة أيا كان الحزب الحاكم"، مضيفاً: "سنعمل مع واشنطن لمواجهة التدخل الإيراني كما كافحنا معا ضد الإرهاب".

وعن العلاقات مع قطر، قال الجبير إنه قد تم توجيه الدعوة لأمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي المقرر استضافتها في الرياض الأسبوع القادم.

وأشار إلى أن "تغير الموقف مع قطر مرهون بخطوات منها".

وعن القضية الفلسطينية، قال الجبير: "نؤكد على دعمنا لمبدأ الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية"، مضيفاً: "أبلغنا واشنطن أن مواقفها من قضية السلام تضعف حل الدولتين".