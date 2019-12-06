الراعي: بعض السفارات تسهّل موضوع الهجرة وكأنها حرب ثانية لإفراغ لبنان من شعبه

حذر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال ترأسه رتبة السجود للقربان المقدس على نية ​لبنان​ في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي من أن "هناط بعض السفارات، التي لن أذكر إسمها الآن، تقوم بتسهيل موضوع ​الهجرة​، وكأنها حرب ثانية لإفراغ لبنان من شعبه ومن مسيحييه، وعليكم أيها ​الشباب​ والشابات الصمود في هذه المحنة كما فعل أجدادنا وأسلافنا في الأزمات التي تعرّض لها لبنان عبر التاريخ، كي نحافظ على لبنان ونستعيده كما كان، أنتم محقّون حين تحلمون بوطن يؤمّن لكم ​الأمن​ و​السلام​ وأبسط الحقوق، ولكن عليكم بالصير والتحمّل حتى تمرّ هذه الغيمة السوداء، وجميع اللبنانيين حول ​العالم​ يصلّون ويتضرّعون على هذه النية".

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