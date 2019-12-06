اكد خطيب جمعة طهران المؤقت محمد حسن ابوترابي فرد، ان "الصمود في مواجهة نظام الهيمنة يعني الصمود في مواجهة اطماعه وانتهاكه لحقوق شعوب المنطقة والعالم الاسلامي"، مشيراً إلى أن "الصمود في مواجهة نظام الهيمنة يعني الصمود في مواجهة الاطماع والعدوان على حقوق شعوب المنطقة والعالم الاسلامي، اليوم فان الوسط العلمي والأكاديمي ومقاومته لاميركا ييعني التحرك نحو اكتساب المعرفة وإنتاج العلوم والتكنولوجيا وتسويق المعرفة، وبناء إيران لتكون ذات أعلى دخل ممكن للفرد".
وأشار إلى أن "طريق التغيير اليوم يأتي فقط بواسطة الطريق الواضح لاكتساب المعرفة والتقنيات الحديثة لتسويق العلوم".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني أكد الصمود في مواجهة نظام الهيمنة واطماعه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.