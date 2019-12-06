مسؤول ايراني أكد الصمود في مواجهة نظام الهيمنة واطماعه

اكد خطيب جمعة ​طهران​ المؤقت ​محمد حسن ابوترابي​ فرد، ان "الصمود في مواجهة نظام الهيمنة يعني الصمود في مواجهة اطماعه وانتهاكه لحقوق شعوب المنطقة و​العالم الاسلامي​"، مشيراً إلى أن "الصمود في مواجهة نظام الهيمنة يعني الصمود في مواجهة الاطماع والعدوان على حقوق شعوب المنطقة والعالم الاسلامي، اليوم فان الوسط العلمي والأكاديمي ومقاومته ل​اميركا​ ييعني التحرك نحو اكتساب المعرفة وإنتاج ​العلوم​ والتكنولوجيا وتسويق المعرفة، وبناء ​إيران​ لتكون ذات أعلى دخل ممكن للفرد".

وأشار إلى أن "طريق التغيير اليوم يأتي فقط بواسطة الطريق الواضح لاكتساب المعرفة والتقنيات الحديثة لتسويق العلوم".