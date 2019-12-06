ارتفاع حصيلة تفجير كركوك الى قتيل ومصابين اثنين

أفاد مصدر أمني لوكالة "​رويترز​" أن حصيلة تفجير كركوك شمال العراق، ارتفعت الى قتيل ومصابين اثنين"، مشيرا الى أن "قوة امنية طوقت المكان، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".

وأوضح أن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق في منطقة بنجا ب‍كركوك، انفجرت، ما ادى الى اصابة مدنيين بجروح".

يذكر ان محافظة كركوك تتمتع باستقرار نسبي، الا انها تشهد بين فترة واخرى تفجيرات بعبوات ناسفة تسفر في بعض الاحيان عن وقوع خسائر بشرية او مادية.