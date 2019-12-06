الجبير: إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير أن "إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها"، مشيراً إلى أنه "لا بد من حرمان إيران من الأدوات التي تهدد بها المنطقة والعالم"، لافتاً إلى أن "إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول".
وأكد أنه "لا بد أن نتحلى بالصرامة مع إيران ولا أحد يسعى إلى الحرب"، مشيراً إلى أن "كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم في مستقبل اليمن"، لافتاً إلى أن "هناك إمكانية للتوصل إلأى تهدئة تتلعها تسوية في اليمن"، مضيفاً "هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية في اليمن".
ولفت إلى أن "اليمن ذو أهمية خاصة بالنسبة لنا وتدخل إيران هناك مدمر"، مشيراً إلى أن "العلاقات بيننا والولايات المتحدة قوية وراسخة أيا كان الحزب الحاكم"، مضيفاً "سنعمل مع واشنطن لمواجهة التدخل الإيراني كما كافحنا معا ضد الإرهاب".
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