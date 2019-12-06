أوبر تلقت أكثر من 3 آلاف بلاغ عن اعتداء جنسي في أميركا العام الماضي

أعلنت شركة "Uber" لخدمات نقل الركاب، أنها تلقت "أكثر من ثلاثة آلاف بلاغ عن اعتداءات جنسية تتعلق برحلاتها في ​الولايات المتحدة​، بما في ذلك ​الاغتصاب​، في عام 2018 خلال رحلاتها التي بلغت حوالي 1.3 مليار رحلة"، مشيرة الى أن "أرقام 2018 تمثل انخفاضا بنسبة 16 في المئة في معدل الحوادث مقارنة بالعام السابق في الفئات الخمس الأكثر خطورة للاعتداءات الجنسية المبلغ عنها".

ولفتت الشركة في ​تقرير​ الى أن "99 في المئة من جميع رحلاتها بالولايات المتحدة التي بلغت حصيلتها 2.3 مليار ​دولار​ في عامي 2017 و 2018 انتهت دون حوادث تتعلق بالسلامة".