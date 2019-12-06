ماجد البويز: من حقي أن استعمل كل وسائل الدفاع عن موكلتي

أكد الوكيل القانوني لرئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​، ماجد البويز

أنه "لا يمكنني ان اوصل ملف العفو الخاص بالمحكومة رنا بروس معوض دون الاصول المنصوص عليها بالقانون ويجب ان يسير الملف من مرجع الى مرجع ثم الى ​وزارة العدل​ ثم الى القصر الرئاسي"، مشيراً الى أن "هذا الامر يمكن لأي شخص ان يلجىء اليه".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح البويز ان "حقي أن استعمل كل وسائل الدفاع عن موكلتي"، مشيراً الى ان "الوكيل الذي قبلي كان وكيلا اثناء المحاكمات"، لافتاً الى انه "تم حكم معوض لخمس سنوات وقضائيا الملف انتهى".

وأكد انه "قد لم ينتبه الوكيل السابق بالتعامل مع الملف، وعندما عرض الموضوع علي قلت أن حقي أن أستعمل هذا المواد القانونية، وهذا حق لكل شخص".

وأوضح البويز "أننا دخلنا بملف جديد ووصل الى فخامة الرئيس الذي قدر الوضع الانساني والاجتماعي، ورأى المحكومة غير مروجة للمخدرات بل فقط تتعاطى، ونحن بذلك يجب ان نكون مع الضحية لاخراجها من الحالة التي هي فيها".

ولفت الى أنه "بنفس اليوم تم اصدار 3 مراسيم عفو خاص غير هذا العفو"، مشيراً الى ان "الرئيس عون لم يرى من الوكيل وأخذ القرار الذي يراه مناسبا ايمانا منه بأنه بي الكل".