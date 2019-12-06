عقيص: للتنبّه الى ما قد يحاك لقطاع النفط والغاز

دعا النائب جورج عقيص "اللبنانيين الى التنبّه الى ما قد يحاك لقطاع النفط والغاز". وقال: "في زمن الثورة قد تُمرّر قرارات مشبوهة من شأنها القضاء على أي امل برخاء الشعب اللبناني".
وأضاف: "هيئة قطاع النفط يجب ان تُعيّن وفقا لمعايير الشفافية والكفاءة، ويجب ان ينضم لبنان الى مبادرة EITI. هذه هي الأولويات. وللحديث صلة".
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