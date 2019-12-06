عقيص: للتنبّه الى ما قد يحاك لقطاع النفط والغاز

دعا النائب ​جورج عقيص​ "ال​لبنان​يين الى التنبّه الى ما قد يحاك لقطاع ​النفط​ والغاز". وقال: "في زمن ​الثورة​ قد تُمرّر قرارات مشبوهة من شأنها ​القضاء​ على أي امل برخاء ​الشعب اللبناني​".

وأضاف: "هيئة قطاع النفط يجب ان تُعيّن وفقا لمعايير الشفافية والكفاءة، ويجب ان ينضم لبنان الى مبادرة EITI. هذه هي الأولويات. وللحديث صلة".