الرئيس عون: تأليف الحكومة سيساعد أصدقاء لبنان على استكمال مسار "سيدر" وإطلاق المشاريع الانمائية

أكد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ أن "تأليف ​الحكومة​ سيساعد أصدقاء ​لبنان​ على استكمال مسار "سيدر" وإطلاق المشاريع الانمائية"، مشيراً إلى أن "الأوضاع المالية والاقتصادية ستكون في اولويات الحكومة الجديدة بعد ان انجزت الحكومة السابقة تصوراً ضمن خطة النهوض والتحول الى ​الإقتصاد​ المنتج". الرئيس عون: الأوضاع المالية والاقتصادية ستكون باولويات الحكومة الجديدة بعد ان انجزت الحكومة السابقة تصوراً

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