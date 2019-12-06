اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "كالعادة لم نتلق البارحة جوابآ على سؤالنا في ​لجنة المال والموازنة​، عند مناقشة موازنة ​وزارة الطاقة والمياه​، عن شرعية جمعية "المركز اللبناني لحفظ الطاقة" الملحق بالوزارة والتي تعقد إتفاقيات داخلية وخارجية وتتلقى هبات ومال عام ينفق دون رقابة جهات مسؤولة، معتبرا ان هذا الإخبار برسم المدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحجار: لم نتلق جوابا بلجنة المال عن شرعية جمعية "المركز اللبناني لحفظ الطاقة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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