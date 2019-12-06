خليل أعطى إذنا بملاحقة موظفين لإقدامهم على الإهمال الوظيفي والتسبب بهدر المال

أعطى وزير المالية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​علي حسن خليل​ الترخيص للنائب ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ بملاحقة أمين سجل عقاري وأمين سجل عقاري معاون وأجير دائم بصفة محرر في إحدى دوائر ​جبل لبنان​ لإقدامهم على الإهمال الوظيفي والتسبب بهدر المال وارتكابهم جرماً جزائياً، وذلك تمكيناً للنيابة العامة المالية من إجراء المقتضى.

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